IL VIDEO. Auto prende fuoco all’improvviso

ORTA DI ATELLA – (Lidia e Christian de Angelis) Auto rubata in fiamme, paura in paese. L’altro giorno delle grosse fiamme e unanube nera hanno offuscato il cielo cittadino, alle fiamme una vettura rubata nascosta in campagna, improvvisamente si è incendiata, forse un corto circuito o un incendio doloso per far perdere le tracce del reato. Il fatto è avvenuto in via M. Cefalonia nei pressi di via Martiri Atellani e Piazzetta Paradiso. Alcuni cittadini hanno quindi, allertato i soccorsi, sul posto i vigili del fuoco che hanno immediatamente estinto le fiamme con l’ausilio di una autopompa,evitando il peggio, che le fiamme si estendessero alla zona circostante, molti cittadini lamentano che questi fenomeni della terra che brucia sono troppo frequenti e a farne le spese i cittadini che si ammalano e muoiono.