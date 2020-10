IL VIDEO AVERSA. Che lite sui social tra il presidente Carmine Palmiero e la giornalista Marilena Natale. E spunta il filmato di una cena con l’imprenditore Nicola Inquieto, diretto riferimento di Michele Zagaria

Tutto nasce da un primo scontro che Palmiero ha avuto con il consigliere Scuotri. Di lì sono volate parole grosse. Naturalmente rimaniamo a disposizione del presidente del consiglio comunale qualora volesse esprimere la sua posizione su questa vicenda

AVERSA – Sono giorni caldi (e quando mai no!) per la politica aversana. Rispetto al passato, però, oggi ci sono i social, soprattutto Facebook, dove spesso si va a ruota libera.

Pare che ieri sera si sia sviluppato uno scontro molto duro tra il presidente del consigli comunale Carmine Palmieri, ormai dissidente della maggioranza del sindaco Alfonso Golia, e il consigliere Mario Scuotri, che in maggioranza invece ci è rimasto.

Scruotri ha scritto un post polemico nei confronti di Palmiero, che da presidente del consiglio comunale ha unito la sua firma a quella delle opposizioni sulla questione strisce blu.

Palmiero, che storicamente è un po’ fumantino e dunque è esposto a porre in difficoltà la funzione istituzionale di garanzia e di moderazione che ricopre, ha risposto con un post tipo “non farla fuori dal vasino…” eccetera.

Nella disputa si è inserita la collega giornalista Marilena Natale, la quale ha relazionato il frasario utilizzato da Palmiero con i doveri che discendono dalla sua carica.

Palmiero a sua volta ha risposto male alla Natale. Dopo tutto ciò, nel profilo sempre molto visitato della giornalista, è comparso un vecchio video risalente a qualche anno fa e che racconta per immagini una normale cena tra amici che si dilettano a cantare canzoni del più puro repertorio neomelodico.

A capotavola, durante quel convivio, c’è Nicola Inquieto, per intenderci il magnate di Romania, fratello di altri due personaggi importanti cioè di Vincenzo Inquieto, nella cui casa fu arrestato il superlatitante Michele Zagaria e l’altro fratello Inquieto, che si vide letteralmente demolire la sua palazzina di Aversa, che ospitava un negozio di abbigliamento, nel giorno in cui le ruspe della Dda e degli uomini di Vittorio Pisani, capo della Squadra Mobile di Napoli, erano convinti – e nelle varie ordinanze abbiamo poi capito perché – che Michele Zagaria si nascondesse proprio ad Aversa.

La Natale afferma di aver pubblicato il video in quanto, di qui a poco, il citato Nicola Inquieto, che recentemente ha incassato una condanna a 16 anni, dovrà comparire davanti a un Gup del Tribunale di Aversa – Napoli Nord per rispondere alle accuse di aggressione e minacce perpetrate proprio ai danni della giornalista, presa letteralmente per il collo davanti ad un bar.

Inutile girarci intorno.

In quel video si distingue anche la faccia del presidente del consiglio comunale di Aversa Carmine Palmiero. Il che, di per sé, nulla significa, ma è chiaro che qualche difficoltà la crea a chi oggi siede sul massimo scranno del maggiore organo di rappresentanza popolare della città normanna.

In questa lite social tra il Palmiero e la Natale, il primo, stando al racconto della seconda, le avrebbe anche detto “trovati un lavoro”.

Non lo ammetterà mai, la giornalista, ma è probabile che rispetto alla battuta sul lavoro, abbia voluto replicare proprio con questo video.