IL VIDEO. Camion della raccolta sversano liquami a bordo strada, la denuncia di un contadino

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – E da mesi che in una laterale della Domiziana che va a ricongiungersi con la via Appia, dopo l’incrocio semaforico di via Padule direzione nord, avviene da tempo il trasbordo dei rifiuti ed è emergenza percolato in strada. A denunciare ciò, un agricoltore del posto il cui terreno confina proprio con il punto in cui viene rilasciato sull’asfalto il liquido che si forma all’interno dei camion che trasportano rifiuti organici ed inorganici e dove dunque avviene l’operazione di trasbordo. Questa sostanza oltre ad essere dannosa per l’ambiente, emana odori nauseabondi che attirano mosche insetti e ratti. Una situazione che va avanti senza sosta, divenuta insopportabile per quei proprietari terrieri, come dimostra un video girato questa mattina da un cittadino in cui si vede del liquame sparso sul ciglio della strada, ed il camion della raccolta che sosta in prossimità di un terreno agricolo in coltivazione, mentre lascia a terra anche parte della “monnezza” che trasporta.