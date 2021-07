IL VIDEO. Camper rubato a MONDRAGONE, si cerca ancora la cagnolina Birba. Camperisti casertani cacciati dai gruppi social

Forti polemiche, di cui la nostra Maria Assunta Cavallo ha discusso con Matteo Braglia

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – A quasi tutti è ormai nota la vicenda del camper rubato domenica 11 luglio 2021 alle 12:40, di colore bianco modello Mobilvetta Kea P60 anno 2010 targato EF356RD con dietro ancorato uno scooter di colore rosso, che stazionava in via Domiziana al km 22,600 nel territorio Mondragonese. All’interno vi era una cagnolina di nome Birba, che i proprietari continuano a cercare incessantemente lanciando appelli via social e via youtube, come accaduto a “Sbragliando”, una diretta condotta da Matteo Braglia ed andata in onda domenica 25 agosto in cui era stata richiesta, ad onor del vero, anche la mia partecipazione, non resa possibile per problemi tecnici.

La coppia di camperisti, derubata del proprio mezzo, ha raccontato la triste esperienza vissuta a Mondragone ma anche della “empatia” avuta con alcuni abitanti del posto anche se sarebbe più giusto parlare di collaborazione e di solidarietà avuta dai cittadini, dagli animalisti, dai taxisti etc etc, che da subito hanno condannato quanto loro accaduto e senza nessuna polemica alcuna hanno dichiarato che bisognava fare chiarezza su alcuni punti. L’immagine della città ne è uscita sicuramente sporca specie quando durante la diretta del 25 i camperisti italiani sono stati invitati a non transitare sul luogo dove sono avvenuti non uno, ma due furti di camper a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro e dove è presente tra l’altro un caseificio.

Un messaggio mal interpretato da molti utenti del canale che non solo hanno condannato i mondragonesi ritenendoli quasi tutti responsabili di quell’atto criminoso, ma secondo quanto affermato su Fb da un cittadino rivierasco, i camperisti mondragonesi sarebbero stati bannati da tutti i gruppi Facebook a cui erano iscritti. Ciò ha suscitato non poche polemiche ed è stato necessario confrontarmi con Matteo, che pubblicamente ringrazio, nella trasmissione andata in onda ieri sera venerdì 30 luglio alle ore 21.00, come mostra il video che pubblichiamo all’interno dell’articolo.