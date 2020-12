IL VIDEO CASERTA. Gli auguri del Questore Antonio Borrelli, ricordando i colleghi caduti durante il servizio

CASERTA – “Cari colleghi, quest’anno siamo costretti a rinunciare ai nostri abbracci ed agli incontri conviviali per scambiarci gli auguri natalizi.

Con la tristezza nel cuore per l’improvvisa scomparsa di Maria, di Vincenzo, degli altri colleghi della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia, dei nostri cari e dei tanti cittadini sconfitti da un nemico invisibile, nel ringraziarvi per il vostro eccezionale impegno ed attaccamento al dovere, auguro a voi e alle vostre famiglie un felice e sereno Natale, ma soprattutto un 2021 ricco di salute per tutti noi.

Un abbraccio (virtuale ma non meno forte)”.

Antonio Borrelli



Questore di Caserta