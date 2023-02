IL VIDEO. CASERTA. Incendio al tetto di un’abitazione: vigili del fuoco al lavoro

Partite dalla canna fumaria le fiamme si sono immediatamente propagate al tetto

CASERTA – Intervento dei vigili del fuoco, pochi minuti fa, in via Giardini nella frazione di Puccianiello. I caschi rossi del Comando Provinciale di Caserta sono accorsi sul posto allertati dai residenti per un incendio che ha interessato il tetto di un’abitazione. Le fiamme partite dalla canna fumaria si sono propagate fino al tetto. La medesima situazione si รจ verificata anche in via Salomone Acquasanta a Pontelatone dove sono invece intervenuti i pompieri del distaccamento di Piedimonte Matese.