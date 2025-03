IL VIDEO CASERTA. Maxi rissa tra giovanissimi nel cuore della movida, tra via Ferrante e via Mazzocchi

Nella notte tra sabato e domenica

CASERTA – Rissa nella zona della movida di Caserta: nella notte, intorno alle 3, bande di giovani si sono affrontate tra via Ferrante e via Mazzocchi. La situazione è degenerata con calci, pugni e aggressioni a terra. A denunciare l’episodio è stato il consigliere Paolo Santonastaso di Fratelli d’Italia:

“Ieri dopo le 3 di notte l’ennesima rissa al centro città iniziata in Via Ferrante e protrattasi fino a Via Mazzocchi. Scene da far west che ci hanno stancato: saremo in piazza insieme ai residenti, agli esercenti, ai comitati, ai casertani per bene che non ne possono più. Non lasceremo la città in mano a questi delinquentucci! Zero risposte da quest’Amministrazione, zero telecamere nonostante i tanti proclami, pochi controlli, solo promesse!”