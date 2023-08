IL VIDEO. Casertana a un passo dalla C, esplode la festa in città

Manca l’ufficialità, ma i tifosi rossoblù già brindano.

CASERTA Dopo la sentenza del Tar che ha accolto il ricorso del Lecco, riammesso in Serie B, bocciando quello della Reggina, manca soltanto l’ultimo passaggio il 29 agosto al Consiglio di Stato e poi il lungo iter giudiziario lascerà finalmente la parola al calcio giocato. Se il Brescia occuperà la casella della Reggina nel caso di una più che probabile conferma di estromissione dai professionisti degli amaranto e ritrovando così quella cadetteria che aveva perso nel playout contro il Cosenza, sarà la Casertana a beneficiare del ripescaggio in Serie C. Un verdetto ancora da attendere, ma questo non ha impedito ai tifosi rossoblù di scendere in strada e festeggiare la “quasi” serie C.