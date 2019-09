IL VIDEO DELLE FOLLIE A CASERTA. Il passaggio di via Unità Italiana resta aperto mentre arriva il treno. Dobbiamo aspettare che ci scappi il morto?

CASERTA – Perdonateci la formula ma noi, a questo punto, “stiamo aspettando che ci scappi il morto”. Perché è ormai evento quotidiano il fatto che le sbarre in via Unità Italiana a Caserta, restino aperte durante il passaggio di convogli ferroviari. L’ultimo, questa mattina, immortalato nel video di un nostro lettore, e che vi riproponiamo, qui in calce all’articolo.

Ecco com’è andata: il treno stava giungendo in stazione passando per il tratto di strada ferrata che ricade su via Unità Italiana, quando i passanti se ne sono avveduti ed hanno avvertito il macchinista, sbracciandosi, e facendogli intuire che il passaggio a livello era rimasto aperto. A quel punto, forte del fatto che il convoglio procedesse ad una velocità contenuta, il conducente è riuscito a fermare il treno in attesa di disposizioni. Per questa volta è andata bene. Ecco, per questa volta.