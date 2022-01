IL VIDEO. Distrugge la segnaletica stradale. La scena ripresa dalle telecamere

PIGNATARO MAGGIORE – Quasi sembra essere diventata una moda ormai in voga tra i giovanissimi della nostra provincia: distruggere i decori urbani. Dopo il caso, di qualche giorno fa, di un cestino distrutto a Casaluce, è stata poi la di un totem in piazza a Parete, per arrivare all’ultimo caso, in via Calvi a Pignataro Maggiore. A denunciare pubblicamente l’accaduto e a divulgarne un video affinchè sia d’aiuto per risalire al responsabile è il primo cittadino di Pignataro Maggiore. Dal video che pubblichiamo in calce all’articolo si vede un giovane percorre via Calvi, alle 18,30 circa, e procedere la sua marcia abbattendo a suon di calci i delineatori di margine posti a ciglio strada quasi come fosse un gioco.