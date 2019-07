IL VIDEO. E’ di CASERTA il ragazzo vestito da centurione che si è lanciato nella fontana di Trevi

CASERTA – Non è il primo caso di bagno nella Fontana di Trevi e s’inizia a pensare che dietro alla goliardata ci sia un tentativo di pubblicità, visto la difficoltà di girare come centurione per Roma, attività che da decenni porta guadagni alla criminalità capitolina, che gestisce questo servizio ambulante per i turisti, dopo l’ordinanza sindacale che sancisce il divieto di qualsiasi attività incentrata sulla disponibilità a essere ritratto come soggetto in abbigliamento storico, in fotografie o filmati.

Ieri sera, giovedì, un ragazzo di Caserta, vestito da centurione romani, ha deciso di lanciarsi nella storica fontana romana. Immediatamente fermato e costretto ad uscire dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, è stato multato.