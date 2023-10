IL VIDEO E LA FOTO. Perde il controllo dell’auto, sbanda e si cappotta: corse in ospedale per il conducente

Sul posto le forze dell’ordine

TRENTOLA DUCENTA/LUSCIANO (Lidia e Christian de Angelis) Terribile incidente quello avvenuto in via Giulio Verne. Una vettura, una Fiat 500 di colore beige, quella nel video, mentre transitava improvvisamente senza un perché ha perso il controllo finendo contro un’auto in sosta per poi ribaltarsi in strada, soccorso da alcuni residenti che hanno chiesto l’intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine. L’automobilista non sarebbe in pericolo di vita.