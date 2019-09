IL VIDEO E LE FOTO AVERSA. Paura in piazza Bernini, 3 veicoli a fuoco

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Grave incendio divora e distrugge 2 auto e uno scooter. Intorno alle 13:15 circa in Piazza Bernini ad Aversa, uno scooter ha sprigionato delle grosse fiamme che in poco tempo hanno avvolto completamente il mezzo, poi si sono estese alle vetture in sosta accanto, nei pressi di un noto bar. Le fiamme hanno distrutto totalmente una Seat e una Skoda Fabia. Terrore e panico tra i presenti per le alte fiamme e il nero fumo che ha avvolto completamente il cielo cittadino e le abitazioni circostanti, rendendo l’aria irrespirabile. Allertati immediatamente i vigili del fuoco di Aversa che con un’auto pompa hanno lavorato incessantemente per domare fiamme e fumo. Secondo indiscrezioni l’origine dell’incendio dovrebbe essere un corto circuito, ma al momento non vi è ancora conferma ufficiale. Sul posto anche la volante dei carabinieri della Compagnia di Aversa, che hanno la Caserma poco distante dal luogo dei fatti, per accertare la dinamica dei fatti e sentire i presenti. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area poiché si è temuto che potesse esplodere uno dei veicoli coinvolti. Sul posto anche i sanitari del 118 per alcuni presenti che hanno respirato il fumo e altri che hanno avuto attacchi di panico, pare, nessuno ferito e nessuno in pericolo di vita.