IL VIDEO E LE FOTO. MONDRAGONE. Pauroso incidente nella notte. Auto si schianta contro il palo della luce e si ribalta: giovane incastrato tra le lamiere

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Bruttissimo incidente stradale avvenuto alle 3.30 di questa mattina in corso Umberto Primo. Una Mercedes nera con a bordo dei giovani, è finita contro un palo della illuminazione pubblica per poi ribaltarsi. I primi a soccorrere i ragazzi sono stati gli uomini della società di vigilanza privata “Union Security” che hanno prestato un primo soccorso e dato l’allarme. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco del distaccamento locale per estrarre uno dei feriti incastrato tra le lamiere. Per tutti si è reso necessario il trasferimento nei vari ospedali della zona, ed una pattuglia dei carabinieri del reparto territoriale per tutti i rilievi del caso.