IL VIDEO INCREDIBILE. Furto d’auto in pieno giorno in 30 secondi, la scena ripresa dalle telecamere

ORTA DI ATELLA (Lidia e Christian de Angelis) – Furto d’auto in pieno giorno ripreso dalle telecamere. Ieri un cittadino ha segnalato quanto accaduto in pieno giorno nel centro cittadino, precisamente in via Tommaso De Vivo nei pressi del cimitero di Orta di Atella. Nel video di una telecamera privata della zona, si vedono due balordi che giungono in strada in sella ad uno scooter, uno resta seduto sul mezzo mentre il secondo scende e scassina la serratura di un’auto in sosta, una una Fiat 500L. Il malvivente entra dal finestrino dell’auto, apre la vettura e si mette alla guida fuggendo via con la macchina, mentre il complice lo segue in moto. La vicenda ha fatto talmente scalpore, da essere segnalata sulla pagina social dell’inviato di Striscia la Notizia, Luca Abete che scrive: “Lucabbè, la gente deve mettere il piatto a tavola”! Giustificheranno in questo modo anche questi BRAVI RAGAZZI che hanno rubato in 30 secondi questo SUV?Credo sia superfluo specificare che chi delinque oggi, lo faceva anche prima della pandemia e che i tanti lavoratori, oggi in difficoltà, meritano rispetto e non vanno associati a questi farabutti! Ci sono troppi furti e rapine impuniti, la GENTE per BENE non merita questo.”