IL VIDEO. Grave perdita d’acqua e tante buche lungo via Edison. Scatta l’ennesima denuncia

Nella località casertana Lo Uttaro , al confine con i comuni di San Nicola la Strada, San Marco Evangelista e Maddaloni, una strada è abbandonata da tempo al degrado e all’incuria, tutto a danno degli automobilisti che la percorrono. Si tratta di via Thomas Alva Edison che oltre a ad essere disseminata di buche, ora è coinvolta anche in una perdita d’acqua come denuncia una cittadina al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli:

“È oramai quasi un anno che la strada è in uno stato di abbandono e da alcuni mesi è stata chiusa al traffico dopo varie denunce di automobilisti per i danni subiti alle auto perché nessuno vuole sistemare le voragini che si sono create in un punto dove si crea uno stagno di acqua che non fluisce nelle laterali terreni.

Dopo che qualcuno (camion che passano) ha rimosso i blocchi per il passaggio, Io e pochi di noi riusciamo a passare perché conosciamo bene come evitare le voragini.

Ma non è per questo che le scrivo ma per un problema ancor più importante.

In quella traversa c’è una grossa perdita di acqua e a dire il vero non sembra neanche acqua sporca anzi… nessuno fa nulla. Probabilmente sarà acqua potabile che si disperde e che noi paghiamo e soprattutto disperdere acqua in questo momento non credo sia il caso.”.

“Abbiamo segnalato il problema agli uffici tecnici chiedendo che si intervenga, sia per ciò che concerne la perdita che per lo stato del manto stradale che è ridotto in condizioni a dir poco pietose, molto pericolose per chi deve percorrere la strada. “- ha dichiarato il Consigliere Borrelli.