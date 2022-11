IL VIDEO. Il consigliere regionale di Fdi Piscitelli esulta: brucellosi sul tavolo del nostro ministro. Sì ai ristori, nessun pericolo per il consumo

L’esponente di Fratelli d’Italia plaude all’intervento del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida sull’emergenza brucellosi in provincia di Caserta

CASERTA “Dopo il consiglio regionale straordinario monotematico sulla brucellosi, ci siamo adoperati come Fratelli d’Italia per far arrivare subito a Roma, tramite i nostri parlamentari, la problematica degli allevatori casertani.

Nel question time al Senato rapida è stata la risposta del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida che ha voluto immediatamente porre l’accento sulla collaborazione stretta con il Ministro della Salute, le istituzioni locali e le associazioni di categoria per implementare l’attività di raccordo operativo e coordinato”. Esula il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Alfonso Piscitelli, per l’intervento, nell’aula del Senato, del ministro dell’Agricoltura.

coordinamento è indirizzato e finalizzato a definire tutte le azioni e gli strumenti idonei per eradicare la brucellosi – sottolinea Piscitelli – e intervenire per individuare le modalità più rapide possibili per erogare le misure di sostegno a tutte quelle aziende che hanno subito forti abbattimenti e mancato reddito, portando avanti i risultati ottenuti in consiglio regionale lo scorso 7 novembre”.