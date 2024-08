IL VIDEO. Il sindaco in tv parla delle strade colabrodo: “La morte del comandante dei vigili un problema”. L’opposizione accusa: “Si commenta da solo”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP! CLICCA QUI https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Strade dissestate, soldi che mancano, il sindaco si difende su Rai 3, ma l’opposizione non perde tempo. È Cristian Gallo, consigliere comunale di Libera, a puntate il dito e a smentire Peppe Vozza: “In diretta sulla Rai, il sindaco attribuisce i ritardi dei lavori al manto stradale alla recente scomparsa del Comandante Nicola Altiero – dice e continua – aggiunge poi che mancano i soldini”.

Poi l’affondo di Gallo: “Il sindaco si commenta da solo, l’unica cosa che possiamo dire è che si è rivelato un “fosso” per tutti i Casagiovesi, proprio come quelli che non ha aggiustato, in quattro anni di amministrazione, sulla Nazionale Appia”.