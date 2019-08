IL VIDEO. INFERNO A BAIA FELICE. A fuoco 1000 mq di case in legno: era una rivendita di bungalow

CELLOLE/SESSA AURUNCA – Ennesima giornata dura sul fronte degli incendi per l’intera provincia. I vigili del fuoco sono a pieno regime impegnati su più fronti. E’ di pochi minuti fa la notizia di un grosso incendio che ha interessato una rivendita in disuso di fioriere, recinzioni e bungalow, formata da un agglomerato di 4 case, completamente in legno, di circa 250 mq ciascuna a Baia Felice in zona Masseria Tre Ponti sulla Domiziana.

Sul posto, a lavoro da diverse ore, due squadre di caschi rossi con due autobotti.