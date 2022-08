IL VIDEO. La prima vera bomba d’acqua dell’estate: CASERTA allagata

CASERTA – Una vera e propria bomba di acqua si è abbattuta sulla nostra provincia, portando, puntualmente, con se numerosi disagi. Sono circa 80, al momento, le richieste di intervento giunte al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che ancora una volta si preparano a fronteggiare con grande professionalità le emergenze del territorio. Come documentano le foto che alleghiamo in calce all’articolo, le strade sono impraticabili. I sottopassi della città, ormai come da copione, totalmente allagati con auto intrappolate, ci segnalano anche grandi disagi nella rotonda nei pressi del Centro Morrone e nella frazione di Casolla specialmente in via Fusco. Segnalazioni anche dal centro cittadino dove in particolare in via Roma un albero è crollato sul bar La Torre sfiorando le auto parcheggiate in strada