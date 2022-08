IL VIDEO. MALTEMPO A CASERTA. E fu così che la strada maestra di Carlo Marino si trasformò nel fiume maestro…

NEL VIDEO CHE PUBBLICHIAMO IN CALCE ALL’ARTICOLO, un povero automobilista casertano intrappolato nel sottopasso di via Ferrarecce

CASERTA E’ vero, anche noi vi stiamo “inondando”, oggi. Di video e di foto del maltempo a Caserta. Perché, permetteteci, quello che accade in questa città ha dell’incredibile. Si resta attoniti davanti alle strade divenute, in pochi minuti, dei torrenti in piena. Eppure sì, lo ripetiamo, è stato un temporale… ma c’è di peggio, molto peggio. Quindi noi non possiamo che rendervi partecipi della nostra incredulità di fronte a certe scene. Episodi, come quello del video che pubblichiamo in calce, oggi a Caserta se ne sono visti tanti. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma tanti danni sì. Danni alle auto, danni alle cose, alberi caduti, fiumi d’acqua ovunque.

E fu così che la strada maestra di Carlo Marino si è trasformata nel fiume maestro. Bravo sindaco, ti rendi conto di cos’è la città di cui tu sei il primo cittadino? Ne sei orgoglioso? Fossi in te, personalmente, mi vergognerei.