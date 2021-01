IL VIDEO MARCIANISE. L’ex sindaco Tartaglione è il primo a vaccinarsi

CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO: https://www.facebook.com/antonio.tartaglione.7758/videos/186109116542437

MARCIANISE – “FINALMENTE! Stamattina mi sono vaccinato! Non avevo alcun dubbio, ma ero emozionato. Oggi comincia per me l’era post-COVID 19. Invito tutti a vaccinarsi. Facciamolo non solo per noi, ma anche per i nostri cari, amici e colleghi. Solo così potremo uscire da questa emergenza sanitaria e liberarci da questo nemico invisibile. Il vaccino è sicuro ed efficace!”.