IL VIDEO. MONDRAGONE. Fontane, edifici pubblici, monumenti e ristrutturazioni: ecco il viaggio tra le opere incompiute a spese dei cittadini

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Una raccolta di immagini quella che vi proponiamo affinché rimanga nella memoria di tutti la quantità di soldi pubblici spesi in opere incompiute e poi abbattute, monumenti interessati da lavori pubblici interminabili, e fontane ornamentali in totale stato di abbandono. Argomenti già affrontati in diversi articoli pubblicati dalla nostra testata ma che continuano a far discutere viste le numerose segnalazioni che giungono alla redazione e che stanno divenendo un vero e proprio caso mediatico e non. Null’altro da aggiungere in quanto il video che pubblichiamo, parla davvero chiaro.