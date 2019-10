IL VIDEO MONDRAGONE. Guardate come il percolato dei tir della monnezza inquinano l’area mercato

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Non servono fronzoli o giri di parole per descrivere ciò che accade nell’area ortofrutticola in zona IDAC, perché le immagini che ci sono pervenute sono più che esaustive. Nonostante la denuncia presentata tre settimane fa dai consiglieri comunali di minoranza ai carabinieri di Mondragone, a cui ha fatto seguito quella presentata da alcuni operatori ecologici, il piazzale del mercato ortofrutticolo continua ad essere usato come area di sosta dai mezzi della raccolta dei rifiuti, che tra l’altro rilasciano percolato dappertutto. Come noto il percolato viene prodotto dalle discariche di rifiuti solidi urbani, ed è un refluo con un tenore elevato di inquinamento. A questo punto sono in molti a chiedersi come mai l’Amministrazione Comunale non abbia ancora trovato una soluzione alternativa a quella in uso, che mette in agitazione increduli e sconcertati imprenditori agricoli ed operatori ortofrutticoli, che ancora sopravvivono.