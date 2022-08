IL VIDEO. Parco giochi abbandonato: “Negato il divertimento ai bimbi di CASERTA”

CASERTA – Una mamma di Caserta ha inviato un video al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli per segnalare le criticità del parco giochi di Piazza Pitesti. Le immagini sono disponibili al link qui in basso, mentre la donna scrive questo messaggio:

“Salve Consigliere, so che non riguarda Napoli ma Caserta. C’è questo piccolo parco giochi in piazza Pitesti a Caserta, dove porto mia figlia, che è in uno stato di abbandono totale. Sono residente da 5 anni e queste giostrine sono almeno un anno che sono senza altalene, la ruota sempre rotta. Il divertimento ai bambini viene negato”.

CLIKKA QUI PER GUARDA IL VIDEO