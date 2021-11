IL VIDEO. Pioggia incessante sul Casertano. Cade una frana. Auto circondate dall’acqua alta

GIANO VETUSTO/BELLONA – I forti temporali di queste ore stanno provocando disagi e problemi in tutta la provincia di Caserta. Dopo il litorale (LEGGI QUI), e la zona di Casal di Principe (CLIKKA E LEGGI), è la volta di Giano Vetusto dove in località Sopra Cupa, si è verificato uno smottamento di terreno, come si vede da una delle foto che pubblichiamo in alto.

Ancora, a Bellona, invece, le auto sono state circondate dall’acqua. I tombini saltati hanno trasformato le strade in veri e propri fiumi.