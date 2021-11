I VIDEO. MONDRAGONE flagellata dalla pioggia. Auto in panne e strade allagate

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Le forti precipitazioni che stanno colpendo il centro sud in queste ore, hanno investito anche tutto il litorale Domizio. Alle 12.20 la situazione a Mondragone riguardo soprattutto alla circolazione stradale, è pessima. Diversi gli allagamenti in alcuni punti della città. Viale Margherita e soprattutto in Via Venezia altezza caserma Carabinieri, la strada è impraticabile. Alcune auto sono rimaste in panne, altre riescono a transitare con enorme difficoltà come dimostrano alcune immagini di poco fa. Speriamo nella clemenza del tempo, anche se le previsioni per la giornata di oggi non lasciano scampo.