IL VIDEO. Primark parte col botto. TUTTI I NUMERI dell’apertura del nuovo store casertano

MARCIANISE – E’ stato aperto ieri nel Centro Commerciale Campania l’unico store campano di Primark, la nota catena di abbigliamento del Regno Unito. Si aggiunge agli altri 12 negozi italiani, diventando difatti il 13esimo. Già dal mattino di ieri alcuni hanno atteso anche 5 ore pur di visitare il negozio. Primark Caserta si estende per 4.700 metri quadrati, con 49 camerini e 32 casse e offre wi-fi gratuito per tutti. Per lo store sono state presentate 412mila candidature e oggi il team oggi è composto da 150 dipendenti, di cui 21 alla prima esperienza lavorativa. Le donne rappresentano il 75% dei dipendenti e l’età media è di 28 anni. La maggior parte è della zona.

Così

Luca Ciuffreda, Head of Sales Italy di Primark: “Oggi per noi è un traguardo importante, abbiamo aperto il 13esimo negozio in Italia e il primo in Campania. In un centro commerciale che è al top in Italia. Abbiamo un team di esperti che costantemente analizza le opportunità sul territorio e così è stato anche per il centro commerciale ‘Campania’, per noi è il 415esimo negozio in 15 differenti Paesi nel mondo”.

Gli

fa eco Antonio Cesare Sorrentino, Store Manager di Primark e responsabile del team Primark Caserta, che dopo 16 anni torna a lavorare nella sua regione: “Ci aspettiamo una grande affluenza. La comunità di Marcianise, del territorio di Caserta ma anche della Campania ci aspettava, sapevamo che eravamo molto attesi e quindi ci aspettiamo di essere tra i primi negozi della rete. Non abbiamo paura della concorrenza, siamo sempre attenti a mantenere fede alla nostra missione e cioè essere il miglior prezzo con il prodotto più alla moda”.

Sull’apertura di Primark è intervenuto anche Luis Pires, Head of country di Klépierre Italia (la società proprietaria del centro commerciale ‘Campania’): “Il taglio del nastro di Primark al centro commerciale Campania suggella il programma di aperture del noto rivenditore di moda in Italia e rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso di crescita e ammodernamento del nostro intero portfolio nazionale. L’obiettivo, in una logica di costante innovazione e potenziamento, è quello di intercettare sul mercato le eccellenze in tutti i settori merceologici e di consolidare dunque la leadership del portfolio di Klépierre in Italia”.

Il negozio apre fino al 24 dicembre già dalle 8 del mattino con chiusura alle 22 e della vigilia di Natale, alle 19. Chiuso il giorno di Natale ma aperto da Santo Stefano in poi. Primark è dotato di abbigliamento donna, uomo e bambino, nonché di linee di intimo, beauty e di articoli per la casa. Grazie al cotone sostenibile e alle nuove linee beauty Primark Caserta Campania PS cruelty-free, potrai trovare prodotti perfetti per il tuo budget e il tuo stile di vita. Visita Primark Caserta Campania Marcianise per uno stile straordinario a prezzi accessibili.