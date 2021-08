IL VIDEO. Rissa tra vip fuori al Quisisana. Identificati e denunciati 6 campani

REGIONALE – Sono stati denunciati e identificati dai carabinieri di Capri i sei protagonisti della rissa avvenuta

all’ingresso del noto hotel Quisisana di Capri. Risultano essere professionisti e studenti campani, i

partecipanti alla squalificante scena e immortalati in diversi video che vengono pubblicati sui social.

Apprezzamenti poco graditi ad una signora in compagnia del suo cavaliere la miccia che avrebbe acceso i

tafferugli. Tutti ben vestiti e tirati a lucido se le sono date di santa ragione ed è stato difficile per gli addetti

alla sicurezza ristabilire la calma. Questi sei esemplari con il vestito della festa hanno gettato un’ombra sul

mondo dorato dell’isola azzurra, la deriva aggressiva e violenta della movida è sbarcata anche a Capri. Una

violenza incontrollata, urla e spintoni per futili motivi. E’ chiaro che disponibilità economica e civiltà non

sempre coincidono, e questo ne è stato un altro esempio lampante.