IL VIDEO. Ruba champagne extra lux nel supermercato. “Incastrata” dalle telecamere

LUSCIANO – Durante lo scorso fine settimana una donna di Lusciano ha portato via 4 bottiglie di champagne della maison Moet & Chandon Ice Rosè da oltre 50 euro l’una. Il furto si è consumato nel supermercato Oasi Gel di via Libertà.

I titolari hanno denunciato l’accaduto pubblicando anche un video: “Domenica 13 Marzo ore 10.25 questa donna entra fa finta di fare la spesa, che poi rimarrà nel carrello dentro la corsia e ruba ben 4 bottiglie di Moet & Chandon Ice Rosè. Ma nel 2022 una signora (tanto per dire) può fare questo?Ma poi vorrei capire la crisi, la fame, il denaro che manca, ma tu grandissima donna hai rubato champagne. Non avevi fame , ma sei solo una Grandissima ladra, lo pubblico per allertare tutti gli operatori del mio settore, anche se ho deciso che da oggi tutti i video dei furti che riceviamo li pubblicherò sempre”