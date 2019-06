IL VIDEO S. MARIA C.V. Miracolo in corso Aldo Moro: all’improvviso l’acqua comincia a zampillare tra le basole

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Se si potesse realizzare una ricognizione che punti a stabilire quanti metri quadrati della città siano interessati da frane, smottamenti e affini, probabilmente si stabilirebbe che Santa Maria Capua Vetere è il comune più disastrato d’Italia. Ormai ci sono crolli dappertutto e nonostante tutto tir, mezzi pesanti vengono fatti passare in ogni dove e sembra mancare una politica seriamente risolutiva che affronti il problema alla radice. Siccome la vita non può essere presa troppo sul serio, altrimenti ci si ammala, c’è qualcuno che ha salutato l’ultimo problema verificatosi oggi pomeriggio nel centralissimo corso Aldo Moro con una battuta, parlando esplicitamente di miracolo a Santa Maria Capua Vetere, perché in questo tratto di strada come si vede dal video che pubblichiamo ha cominciato improvvisamente a zampillare acqua.