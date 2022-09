IL VIDEO. Shock ad AVERSA. Rapinato dell’orologio di lusso in pieno giorno

L’uomo era in sosta a bordo della sua auto quando…

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) Vergognoso furto di rolex in pieno giorno. L’altra mattina in via Plauto un uomo a bordo della sua auto, una Mini, era in sosta quando √® stato avvicinato da balordi in sella ad uno scooter che hanno rotto il finestrino lato guida e hanno strappato con violenza l’orologio dal polso di un uomo, che non ha potuto reagire, per cui ha solo sporto denuncia per quanto accaduto. L’atto vergognoso e vile ha sconvolto tutti, grande solidariet√† alla vittima e indignazione per questi continui atti violenti e predatori che ormai avvengono quasi ogni giorno anche di mattina.