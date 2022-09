IL VIDEO. Si allontanano per la messa del Crocifisso, ladri gli svaligiano casa

MARCIANISE – Sabato pomeriggio in via Busacca a Marcianise una banda di malviventi ha svaligiato l’abitazione di una coppia di pensionati. Erano le 19 quando F.R. 70 anni e il marito F.P., erano usciti per andare al Duomo e partecipare alla celebrazione dei riti del Crocifisso. Al rientro in casa hanno scoperto di essere rimasti vittima di un furto.

Sul posto c’erano giĆ il figlio e le forze dell’ordine che indagano sulla vicenda. I banditi sono arrivati sul posto a bordo di una mercedes classe A ed hanno rotto la porta con attrezzi da scasso per poi raggiungere la camera da letto. Portati via bracciali d’oro, un collier, due catenine, 3 anelli, 2 spille e un orologio, oltre a 1500 euro in contanti. Le telecamere di un negozio della zona hanno ripreso la scena, come si vede dalle immagini che pubblichiamo.