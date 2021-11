IL VIDEO. Terribile schianto sulla Statale 7 bis, tre feriti

CASAL DI PRINCIPE – Uno spaventoso incidente si è verificato nel tardo pomeriggio, di oggi, nei pressi dell’uscita di Casal di Principe della Nola-Villa Literno.

A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, due vetture, una Fiat 500 ed una Renault, che procedevano nella stessa direzione. L’arteria è letteralmente paralizzata con ormai oltre un chilometro di coda in attesa della conclusione delle operazioni di soccorso e dei rilievi delle forze dell’ordine impegnate sul posto. Al momento il bilancio provvisorio è di tre feriti.