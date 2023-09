IL VIDEO. TERRORE A CASERTA. Gru di 5 tonnellate rischia di cadere su case e persone. Strade blindate e traffico in tilt

Grazie all’intervento dei vigili del fuoco si è evitata una tragedia.

CASERTA Si è evitata una tragedia, ieri pomeriggio a Caserta. Solo grazie al sempre pronto intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale, tutto si è risolto per il meglio. In via Cilea, una grossa gru di 5 tonnellate, posta nei pressi di un palazzo in costruzione è sprofondata nel suolo e si è paurosamente inclinata, rischiando di schiantarsi su palazzi, auto e, soprattutto, persone. E’ accaduto in via Cilea, al parco Cerasola, nel cantiere che si trova proprio di fronte alla farmacia, nei pressi del Decò. I vigili urbani hanno chiuso sia via Cilea che via Marchesiello, per permettere ai pompieri di poter operare in sicurezza. Ovviamente, però, la chiusura di entrambe le strade ha paralizzato la circolazione veicolare. Il video che vi mostriamo è stato pubblicato in facebook da alcuni residenti della zona.