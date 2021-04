SANTA MARIA A VICO – Il medico Clemente Arricale, originario di Santa Maria a Vico, ha chiesto la mano della sua compagna in aereo, davanti agli altri passeggeri che hanno assistito alla proposta di matrimonio, mentre stavano per decollare dallo scalo di Napoli-Capodichino. La scena è stata immortalata dagli smartphone ed è finita in rete. Arricale si è stanziato in Brianza: “Ci siamo conosciuti in aereo e allo stesso modo ho pensato di chiederle la mano” ha spiegato.

CLIKKA QUI PER GUARDARE IL VIDEO