IL VIDEO VIRALE. Sposa cade per “colpa” dei cavalli e se la prende col marito. Matrimonio rovinato in Campania

Le immagini sono diventate virali

REGIONALE – La sposa cade per “colpa” dei cavalli che trainano la carrozza e se la prende con il novello marito. Un episodio curioso e virale quello accaduto nel Napoletano, il cui video in queste ore sta circolando insistentemente su tutti i social network.

Il video diventato virale in queste ore mostra come la sposa cada nel tentativo di scendere dalla carrozza dopo che i cavalli hanno dato qualche segnale di insofferenza, probabilmente anche a causa del caldo registrato in questi giorni.

La novella sposa si rialza con l’aiuto del marito il quale però deve fare i conti con le imprecazioni delle donna in bianco la quale, a quanto pare, non avrebbe gradito la scelta del compagno di arrivare a bordo della carrozza principesca trainata da due cavalli bianchi.