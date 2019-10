IL VIDEO. VOLALTO. Turco tira dritto e si appella alla “casertanità”. E ai detrattori dice: “Se la prendessero nel…”

CASERTA – Non si scompone Nicola turco rispetto al duro faccia a faccia che l’oppone, da domenica scorsa, ai massimi organismi della Lega Volley, a colpi di denunce (penali e sportive). In un breve video registrato all’interno del PalaVignola, rispondendo ad una domanda secca postagli dal giornalista Emilio Di Cioccio, direttore di Tele Prima, di cui Turco è proprietario ed editore, ha ha citato una recentissima polemica del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sulla napoletanità che, naturalmente, il patron della VolAlto trasforma in “casertanità”. Alla fine lo sberleffo verso quelli che, a detta di Turco, stanno pubblicando scritti, soprattutto nei social, relativi alle polemiche iniziate dal giorno in cui sono stati cancellati, dalle facciate del PalaVignola, i murales commemorativi dei 4 componenti della Juve Caserta morti 11 anni fa in un tragico incidente stradale. Scritti ritenuti non veritieri dal presidente: “Se la prendessero nel…”. La battuta completa la potete ascoltare guardando il video che pubblichiamo in calce.