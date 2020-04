ARIENZO/CASAL DI PRINCIPE – Non si arresta la curva dei decessi in provincia di Caserta per l’epidemia da Coronavirus. Due le comunità colpite nelle giornate di ieri.

Si attendeva un tampone post mortem di un cittadino di Arienzo che è risultato positivo al virus.

Anche a Casal di Principe, il sindaco Renato Natale, ha dato la brutta notizia di un concittadino ricoverato e deceduto nella notte.

Salgono, dunque, a 28 le vittime del Covid-19 in tutto il Casertano.