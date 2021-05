Imbrattata la scultura della Madonna della Fonte: “Opera di uno o più imbecilli”

RIARDO – L’immagine della Madonna della Fonte nel sito naturalistico “Fontana di Monte” di Riardo è stata vandalizzata. La scultura è stata imbrattata con una scritta.

Lo ha fatto sapere il sindaco Armando Fusco: “Questo insensato gesto non solo deturpa l’ambiente, ma rappresenta atto di vilipendio all’immagine sacra; per cui si esprime solidarietà ai fedeli di Riardo ed in rappresentanza della chiesa al nostro parroco, don Alfonso De Cristofaro. Questo gesto è stato partorito dalla insana mente di un soggetto, o di soggetti, vandali e beoti. Appena 48 ore fa, durante le Giornate Fai di Primavera gli innumerevoli visitatori di Riardo hanno apprezzato e decantato le bellezze storico-architettoniche ed ambientali delle quali è ricco il nostro territorio. Oggi, uno (o più) , imbecille le deturpa, qualificandosi per quello che è, vale a dire un emerito cretino!“.