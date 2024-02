Immigrazione, frontiere e i soldi dell’Europa. Sabato l’incontro all’Hotel Europa di CASERTA

CASERTA – A Caserta, il 17 Febbraio 2024, alle ore 11, presso l’Hotel Europa, verrà presentato il rapporto realizzato e promosso dall’On. Rosa D’Amato del Gruppo Verdi/ALE al Parlamento Europeo dal titolo: “Oltre i confini, oltre i limiti”. Il tema centrale trarrà spunto dalla domanda da cui parte il rapporto (dossier/studio): “Cosa finanzia l’Unione Europea ai suoi confini? Un’analisi critica del sostegno finanziario europeo per il controllo delle frontiere in Tunisia e Libia?”

Un parterre diversificato che dibatterà su un tema importante, spesso usato in maniera strumentale dalla politica, per raccontare una realtà che si preferisce negare invece che affrontare. Un dibattito a trecentosessanta gradi per approfondire i tanti aspetti di un fenomeno che inciderà sul nostro futuro e la nostra storia.