Immortalato nel “doppio” lancio della monnezza. Incastrato dalla fototrappola e multato

SAN NICOLA LA STRADA – Stavolta il lancio del sacchetto dalla macchina è stato doppio e due sono le immagini che hanno ripreso l’automobilista mentre lanciava i suoi rifiuti dall’auto lungo via Pacinotti.

Anche stavolta la telecamera installata dall’Amministrazione Comunale di San Nicola la Strada guidata dal Sindaco Vito Marotta e caldeggiata dall’Assessore all’Ambiente Lucio Bernardo, ha fatto il suo dovere.

Via Pacinotti prima della installazione della telecamera era uno dei luoghi preferiti da chi non rispetta le regole, per abbandonare i suoi rifiuti.

Con la telecamera debitamente segnalata, gli sversamenti illeciti sono diminuiti, ma non del tutto, visto c’è chi ancora si rende autore di una “doppietta”.

E anche stavolta la Polizia Municipale di San Nicola la Strada, grazie all’ausilio delle immagini è risalita, tramite la targa dell’auto, al proprietario (anche stavolta una persona non sannicolese, ma di una città confinante) che è stata multata.

“Siamo sulla strada giusta – commenta il Sindaco di San Nicola la Strada Vito Marotta – abbiamo voluto installare le telecamere in luoghi sensibili e stanno dando i risultati. Rimango sempre più perplesso di fronte a tali gesti, ormai tutti i comuni hanno le isole ecologiche, un po’ dappertutto c’è la raccolta porta a porta, non capisco il bisogno di liberarsi dei sacchetti con gesti che non meritano commenti. Spero che siano consapevoli che con il loro gesto contribuiscono solo a rovinare l’ambiente”.