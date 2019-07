PASTORANO – Chiusa anche la discarica di Pastorano per troppi rifiuti. Sono quasi trentamila le tonnellate che ingolfano l’impianto di smaltimento che si andranno a sommare a quelle non raccolte nella giornata di martedì, più alle settanta tonnellate di frazione organica che giacciono per strada depositate. Tutto questo per effetto della chiusura improvvisa del sito di stoccaggio di Pastorano, gestito dalla società Gesia, alle prese, in questi giorni, con una vicenda giudiziaria.