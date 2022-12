Imprenditore rapinato vicino alla banca, tre ARRESTI

MONDRAGONE – Tre persone sono state arrestate con l’accusa di aver rapinato un imprenditore di Mondragone. E’ successo a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, vicino ad una banca, la Cassa rurale e artigiana dell’Agro pontino. La vittima G.B., 62 anni di Mondragone è proprietario di diversi supermercati e attivo nel settore lattiero caseario. Stava entrando in banca per depositare una somma di denaro quando è stato avvicinato da due incappucciati: uno di loro pare impugnasse anche un’arma. I banditi, dopo una breve colluttazione, sono riusciti a portare via la busta contenente il denaro . Si sono dileguati in auto, dove l’attendeva un terzo complice. Due degli arrestati, dopo le indagini dei carabinieri, allertati dalla vittima, sono di Mondragone: si tratta di Mario Vozzola e Pietropaolo Serafino, il terzo è residente nel Lazio. Sono stati portati nel carcere di Cassino in quanto destinatari di fermo dovrà essere convalidato dal giudice nelle prossime ore. Sono da considerare innocenti fino ad eventuale sentenza di condanna definitiva.