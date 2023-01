Imprenditori e usurai: minacciarono commerciante per farsi restituire i soldi. Tre davanti al giudice

Dopo la richiesta di condanna da parte del pubblico ministero, la parola agli avvocati difensori che hanno chiesto l’assoluzione dei rispettivi assistiti.

TEANO/CAIANELLO/RAVISCANINA L’indagine ed il processo attualmente in corso, scaturirono dalla denuncia di un commerciante di Raviscanina a cui i tre imputati avevano, nel 2017, prestato decine di migliaia di euro. Spinto dalla disperazione, il commerciante tentò di parlare con questi ultimi i quali, però, lo minacciarono e si fecero anche consegnare beni di sua proprietà. Di qui la sua denuncia e le indagini dei carabinieri di Piedimonte Matese. Il pm ha già chiesto 4 anni di reclusione per l’imprenditore di Teano Andrea Rendina, 5 per l’imprenditore Elvio D’Aria di Caianello e 4 anni e 6 mesi per l’operaio Giovanni Rocco Varatta di Valle Agricola.

Nel corso dell’ultima udienza le arringhe dei difensori che hanno chiesto l’assoluzione per i propri assistiti