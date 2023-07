In due perdono la vita sulla provinciale, super esperto per accertare la dinamica dello tragico incidente

Dopo l’esame autoptico arriva un esperto d’infortunistica stradale della Procura.

TEANO/VAIRANO PATENORA. Il 9 luglio scorso sulla strada Sant’Andrea del Pizzone – Francolise lungo la via provinciale per Mondragone, in un drammatico incidente mortale, intorno alle 5 del mattino, persero la vita i due giovani : Gabriele Panarello di 25 anni, medico veterinario di Vairano Patenora e Festus Nortey, 32 anni, originario del Ghana gestore di un grande distributore di carburanti, che viveva da moltissimo tempo in quel di Teano. Nei giorni scorsi il Pubblico Ministero della Procura Sammaritana, il dott. Sergio Occhionero, ha disposto l’esame autoptico delle due salme alla presenza dei medici legali dott. Omero Pinto di Caserta e della dott.ssa Maria Donata Di Palma di Nola. Oggi un nuovo accertamento bis della Procura : l’espletamento di un altro atto irripetibile: la ricostruzione della dinamica del sinistro con una simulazione dell’evento con l’esame degli atti e dei rilievi fatti dai carabinieri ( agli ordini del maresciallo Daniela Fiorini comandante della Stazione dell’Arma CC di Francolise ) intervenuti sul luogo poco dopo il sinistro. Cosi il Pubblico Ministero ha nominato un suo esperto: l’ing. Giuseppe Domenico Santagata. La famiglia di Gabriele – attraverso i propri legali (gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo ) – ha delegato anch’essa un proprio consulente tecnico di parte : il prof. ing. Ferdinando Luminoso. Le operazioni inizieranno gia’ domani con una serie di sopralluoghi sul posto in cui e’ avvenuto l’incidente. Intanto continuano a essere gravissime, e in prognosi assai riservate, le condizioni dell’autista dell’autocarro che trasportava della frutta, Luigi Passaro – unico indagato in questa vicenda mortale drammatica – il cui mezzo si scontro’ violentemente contro l’autovettura con a bordo i quattro giovani, due dei quali hanno perso la vita e gli altri due passeggeri, feriti, sono due giovani di Caianello figli di due imprenditori del posto che hanno riportato varie lesioni ma sono stati miracolati e fortunosamente rimasti in vita.