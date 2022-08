Il mezzo era diretto nel Casertano. Per l’autista solo tanto spavento ma, per fortuna, nessuna conseguenza.

CASERTA Era diretto nel Casertano il tir carico di fieno che stanotte ha preso fuoco sulla SS 920 Statale delle Puglie. Per spegnere il rogo รจ intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda e un’autobotte. Per l’autista del mezzo solo tanto spavento ma, per fortuna, nessuna conseguenza.