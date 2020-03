In giro per la città senza alcun motivo valido. In 9 deferiti in stato di libertà

SESSA AURUNCA – La polizia municipale di Sessa Aurunca, in servizio di controllo per il rispetto del DPCM del 08/03/2020, disposto dal Comandante Pasqualino Emerito, ha deferito in stato di libertà 9 persone: 3 cittadini italiani si cui uno residente nel napoletano, 2 cittadini di nazionalità bulgara e 4 nigeriani in possesso di permesso di soggiorno. I denunciati attraversavano il territorio del Comune di Sessa Aurunca, senza essere in possesso di idonea autocertificazione e senza alcun valido motivo. Il suddetto comportamento integra gli estremi della violazione dell’art.650 CP.