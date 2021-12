MARCIANISE. In gravi condizioni il 25enne vittima di un incidente vicino al Coffee Story

MARCIANISE – Prognosi riservata per il centauro 25enne coinvolto, due giorni fa, in un brutto incidente verificatosi in via Raffaele Musone, a pochi metri dal bar Coffee Story.

A scontrarsi sono state una Mercedes Classe A e una Vespa Granturismo.

Le condizioni di salute del ragazzo sembrano gravi e destano molte preoccupazioni. La Polizia Municipale di Marcianise, intervenuta sul luogo del sinistro, ha proceduto a dare notizia dell’incidente alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.