AVERSA – Un bimbo di 3 anni pochi giorni fa è stato accompagnato in ospedale per un semplice intervento di rimozione di una cisti. Dopo le consuete analisi del sangue, i genitori e il piccolo sono stati sottoposti al tampone. E qui la sorpresa: solo il bimbo è positivo al coronavirus. Viene eseguito un nuovo tampone che dà lo stesso esito. La famiglia è stata costretta a tornare a casa e ora è in atto il tracciamento dei contatti.